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Пистолеты и патроны, задержанные румынами на границе с Украиной, не контрабанда – источник

Четверг, 27 мая 2021, 20:11

Грузовик с пистолетами и патронами, задержанный на румынской границе, следовал в Украину транзитом из Турции, а его багаж не является контрабандой.

Источник: пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП, собеседник УП в правоохранительных органах

Прямая речь Демченко: "Грузовик следовала из Турции транзитом через Румынию в Украину, ГПСУ обратилась к румынским коллегам для предоставления более полной информации по этому задержанию. Те в свою очередь подтвердили, что грузовик направлялся в Украину, а также отметили следующее: "в пункте пропуска констатировано, что водитель автомобиля не придерживался законных положений, регламентирующих перевозки транзитом по территории Румынии данного груза".

Детали: Спикер ГПСУ отметил, что других деталей и разъяснений румынская сторона не предоставила.

В то же время, по данным источника УП, представители пограничной полиции Румынии задержали грузовик с прицепом еще 25 мая, а задержанные 2850 единиц пистолетов типа "Флобер" фактически не являются огнестрельным оружием.

По словам собеседника УП, товар, вместе с патронами в 143 ящиках был официально задекларирован и направлялся в Одессу для реализации через сеть легальных магазинов охотничьего и спортивного оружия.

Что предшествовало: 27 мая румынские СМИ сообщили о задержании на границе с Украиной грузовика с 2850 единицами оружия и боеприпасов.

Отмечалось, что пограничная полиция в Исакче (Тулче) нашла 143 ящика с оружием: 2850 новых пистолетов с патронами. Глава МВД Румынии, которого цитировали СМИ, заявил, что это "рекордный захват контрабандного оружия".

Украинская правда
Темы: границаПограничная службаРумыния


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