Наглядова рада "Приватбанку" призначила голову правління

Наглядова рада "ПриватБанку" призначила Герхарда Бьоша новим головою правління.

Джерело: Пресслужба "ПриватБанку", Hromadske, Інтерфакс-Україна

Дослівно пресслужба "ПриватБанку": "Бьош є досвідченим банкіром із 35-річним досвідом роботи, який протягом 15-ти років працював на керівних провідних посадах у банківському секторі України та має ґрунтовне розуміння української та європейської банківських систем.

Він успішно керував великими проєктами з трансформації банків, зокрема процесами приватизації".

Деталі: Герхард Бьош вступить на посаду після його погодження Національним банком України.

Бьош народився у 1957 році. Є банкіром та фінансистом. Освіту здобував у Віденському університеті – там здобув ступінь магістра соціально-економічних наук. Упродовж кар'єри працював з корпоративними клієнтами та страховими компаніями, займався реструктуризацією комерційного банкінгу та розробками, які орієнтовані на прибуток бізнес-стратегій.

Зокрема, у 1986-1993 роках займався економічними дослідженнями у сфері процентних ставок та валютних прогнозів. Після цього працював з казначейством та очолював управління комерційного банкінгу.

У 2004-2006 роках був головою департаменту світового казначейства та ринків у "Райффайзен Центральбанк". Після цього став заступником голови правління, а з листопада 2010 року – першим заступником голови правління "Райффайзен Банку Аваль".

Інтерфакс-Україна повідомляє, що 30 квітня 2021 року Бьош покинув посаду в "Райффайзен Банку".

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