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Наглядова рада "Приватбанку" призначила голову правління

П'ятниця, 28 травня 2021, 00:48

Наглядова рада "ПриватБанку" призначила Герхарда Бьоша новим головою правління.

Джерело: Пресслужба "ПриватБанку", Hromadske, Інтерфакс-Україна

Дослівно пресслужба "ПриватБанку": "Бьош є досвідченим банкіром із 35-річним досвідом роботи, який протягом 15-ти років працював на керівних провідних посадах у банківському секторі України та має ґрунтовне розуміння української та європейської банківських систем.

Він успішно керував великими проєктами з трансформації банків, зокрема процесами приватизації".

Деталі: Герхард Бьош вступить на посаду після його погодження Національним банком України.

Бьош народився у 1957 році. Є банкіром та фінансистом. Освіту здобував у Віденському університеті – там здобув ступінь магістра соціально-економічних наук. Упродовж кар'єри працював з корпоративними клієнтами та страховими компаніями, займався реструктуризацією комерційного банкінгу та розробками, які орієнтовані на прибуток бізнес-стратегій.

Зокрема, у 1986-1993 роках займався економічними дослідженнями у сфері процентних ставок та валютних прогнозів. Після цього працював з казначейством та очолював управління комерційного банкінгу.

У 2004-2006 роках був головою департаменту світового казначейства та ринків у "Райффайзен Центральбанк". Після цього став заступником голови правління, а з листопада 2010 року – першим заступником голови правління "Райффайзен Банку Аваль".

Інтерфакс-Україна повідомляє, що 30 квітня 2021 року Бьош покинув посаду в "Райффайзен Банку".

Передісторія:

  • Господарський суд Києва вперше зупинив конкурс на посаду голови правління "ПриватБанку" 24 лютого 2021, задовольнивши клопотання про забезпечення позову профспілки банку, яка вимагає скасувати конкурс в цілому.
  • Через відвід судді Північний апеляційний суд не призначив розгляд апеляції.
  • Потім, Північний апеляційний суд відклав слухання апеляції "ПриватБанку" щодо рішення Господарського суду м. Києва, яке блокує конкурс на голову правління банку. Підстави були невідомі. А 6 квітня Господарський суд Києва відмовився задовольнити клопотання "ПриватБанку" про скасування заборони обирати та призначити голову правління банку.
  • На засіданні Господарського суду міста Києва за справою щодо блокування конкурсу на відбір голови правління "ПриватБанку" було оголошено технічну перерву до 16 червня 2021 року.

Теми: Приватбанк


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