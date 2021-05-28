Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Наблюдательный совет "Приватбанка" назначил председателя правления

Пятница, 28 мая 2021, 00:48
Наблюдательный совет Приватбанка назначил председателя правления

Наблюдательный совет "ПриватБанка" назначил Герхарда Бьош новым председателем правления.

Источник: Пресс-служба "ПриватБанка", Hromadske, Интерфакс-Украина

Дословно пресс-служба "ПриватБанка": "Бьош является опытным банкиром с 35-летним опытом работы, который в течение 15 лет работал на руководящих ведущих должностях в банковском секторе Украины и имеет основательное понимание украинской и европейской банковских систем.

Он успешно руководил крупными проэктам по трансформации банков, в частности процессами приватизации".

Детали: Герхард Бьош вступит в должность после согласования его кандидатуры Национальным банком Украины.

Бьош родился в 1957 году. Есть банкиром и финансистом. Образование получил в Венском университете – там получил степень магистра социально-экономических наук. В течение карьеры работал с корпоративными клиентами и страховыми компаниями, занимался реструктуризацией коммерческого банкинга и разработками, которые ориентированы на прибыль бизнес-стратегий.

В частности, в 1986-1993 годах занимался экономическими исследованиями в сфере процентных ставок и валютных прогнозов. После этого работал с казначейством и возглавлял управление коммерческого банкинга.

В 2004-2006 годах был председателем департамента мирового казначейства и рынков в "Райффайзен Центральбанк". После этого стал заместителем председателя правления, а с ноября 2010 года - первым заместителем председателя правления "Райффайзен Банка Аваль".

Интерфакс-Украина сообщает, что 30 апреля 2021 Бьош покинул должность в "Райффайзен Банка".

Предыстория:

  • Хозяйственный суд Киева впервые остановил конкурс на должность главы правления "ПриватБанка" 24 февраля 2021, удовлетворив ходатайство об обеспечении иска профсоюза банка, требует отменить конкурс в целом. 
  • Из-за отвода судьи Северный апелляционный суд не назначил рассмотрение апелляции. 
  • Затем, Северный апелляционный суд отложил слушания апелляции "ПриватБанка" по решение Хозяйственного суда Киева, которое блокирует конкурс на главу правления банка. Основания были неизвестны. А 6 апреля Хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство "ПриватБанка" об отмене запрета избрать и назначить председателя правления банка.
  • На заседании Хозяйственного суда города Киева по делу о блокировании конкурса на отбор главы правления "ПриватБанка" был объявлен технический перерыв до 16 июня 2021 года. 

Темы: Приватбанк
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Приватбанк
Приватбанк с 1 июля оставит действующие тарифы эквайринга для бизнеса
Приватбанк получил более 30 миллиардов чистой прибыли в 2022: сколько пойдет в бюджет
Украинцы с начала года получили через Приватбанк $1,3 миллиарда международных переводов
Последние новости
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
Все новости...
Реклама: