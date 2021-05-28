Наблюдательный совет "Приватбанка" назначил председателя правления
Наблюдательный совет "ПриватБанка" назначил Герхарда Бьош новым председателем правления.
Источник: Пресс-служба "ПриватБанка", Hromadske, Интерфакс-Украина
Дословно пресс-служба "ПриватБанка": "Бьош является опытным банкиром с 35-летним опытом работы, который в течение 15 лет работал на руководящих ведущих должностях в банковском секторе Украины и имеет основательное понимание украинской и европейской банковских систем.
Он успешно руководил крупными проэктам по трансформации банков, в частности процессами приватизации".
Детали: Герхард Бьош вступит в должность после согласования его кандидатуры Национальным банком Украины.
Бьош родился в 1957 году. Есть банкиром и финансистом. Образование получил в Венском университете – там получил степень магистра социально-экономических наук. В течение карьеры работал с корпоративными клиентами и страховыми компаниями, занимался реструктуризацией коммерческого банкинга и разработками, которые ориентированы на прибыль бизнес-стратегий.
В частности, в 1986-1993 годах занимался экономическими исследованиями в сфере процентных ставок и валютных прогнозов. После этого работал с казначейством и возглавлял управление коммерческого банкинга.
В 2004-2006 годах был председателем департамента мирового казначейства и рынков в "Райффайзен Центральбанк". После этого стал заместителем председателя правления, а с ноября 2010 года - первым заместителем председателя правления "Райффайзен Банка Аваль".
Интерфакс-Украина сообщает, что 30 апреля 2021 Бьош покинул должность в "Райффайзен Банка".
Предыстория:
- Хозяйственный суд Киева впервые остановил конкурс на должность главы правления "ПриватБанка" 24 февраля 2021, удовлетворив ходатайство об обеспечении иска профсоюза банка, требует отменить конкурс в целом.
- Из-за отвода судьи Северный апелляционный суд не назначил рассмотрение апелляции.
- Затем, Северный апелляционный суд отложил слушания апелляции "ПриватБанка" по решение Хозяйственного суда Киева, которое блокирует конкурс на главу правления банка. Основания были неизвестны. А 6 апреля Хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство "ПриватБанка" об отмене запрета избрать и назначить председателя правления банка.
- На заседании Хозяйственного суда города Киева по делу о блокировании конкурса на отбор главы правления "ПриватБанка" был объявлен технический перерыв до 16 июня 2021 года.