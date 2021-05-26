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РФ відмовляється продовжити мандат місії ОБСЄ на російсько-українському кордоні - ЗМІ

Середа, 26 травня 2021, 17:37

Росія відмовляється продовжити мандат місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні більше ніж на 2 місяці.

Про це у своєму Twitter в середу повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Росія відмовляється продовжити мандат місії ОБСЄ зі спостереження за українсько-російським кордоном більше ніж на 2 місяці. Зазвичай це продовження схвалюється на 4 місяці. Високий ризик закриття місії 31 липня. Рішення очікується завтра", - повідомив Джозвяк.

Місія ОБСЄ працює на блокпостах "Донецьк" і "Гуково" та, керуючись принципами неупередженості та прозорості, повинна повідомляти про ситуацію на блокпостах, а також про переміщення через кордон.

Місія виконує свою діяльність з 29 липня 2014 року згідно з рішенням Постійної ради ОБСЄ, прийнятого на основі консенсусу.



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