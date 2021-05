РФ відмовляється продовжити мандат місії ОБСЄ на російсько-українському кордоні - ЗМІ

Росія відмовляється продовжити мандат місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні більше ніж на 2 місяці.

Про це у своєму Twitter в середу повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Росія відмовляється продовжити мандат місії ОБСЄ зі спостереження за українсько-російським кордоном більше ніж на 2 місяці. Зазвичай це продовження схвалюється на 4 місяці. Високий ризик закриття місії 31 липня. Рішення очікується завтра", - повідомив Джозвяк.

