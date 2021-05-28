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ЄС відправив Японії 100 мільйонів доз вакцини від коронавірусу

П'ятниця, 28 травня 2021, 03:05
ЄС відправив Японії 100 мільйонів доз вакцини від коронавірусу

Європейський Союз відправив близько 100 мільйонів доз ковід-вакцини в Японію.

Джерело: DW

Деталі: Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз, незважаючи на власний дефіцит вакцин, в останні місяці відправив близько 100 мільйонів доз вакцини в Японію.

Це було зроблено як "знак підтримки Олімпійських ігор" в цій країні.

Нагадаємо: Японія розпочала прискорену програму масової вакцинації в Токіо та Осаці через спалахи коронавірусу в цих містах.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяЯпоніяЄС
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