Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ЕС отправил Японии 100 миллионов доз вакцины от коронавируса

Пятница, 28 мая 2021, 03:05

Европейский Союз отправил около 100 миллионов доз ковид-вакцины в Японию.

Источник: DW

Детали: Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз, несмотря на собственный дефицит вакцин, в последние месяцы отправил около 100 миллионов доз вакцины в Японию.

Это было сделано в качестве "знака поддержки Олимпийским играм" в этой стране.

Напомним: Япония начала ускоренную программу массовой вакцинации в Токио и Осаке через вспышки коронавируса в этих городах.

Темы: ЕСЯпониявакцинация


powered by lun.ua
Главное сегодня

США сообщили России, не будут возобновлять Договор об открытом небе – СМИ

Наблюдательный совет "Приватбанка" назначила председателя правления

К Протасевичу пустили адвоката

Врать как дышать: ZN ответило ОП на обвинения после статьи о "деолигархизации"

В ОП назвали "фантазиями" текст законопроекта об олигархах, опубликованный в СМИ

Турция заставила союзников по НАТО смягчить позицию по Беларуси – СМИ

Все новости...
ЕС
Главы МИД стран ЕС рассмотрят участие в саммите "Крымской платформы" – Боррель
Саммит ЕС-США при участии Байдена состоится 15 июня
Самолет "Белавиа" не пустили из Беларуси в ЕС: покружил и сел
Последние новости
05:43
видеоС некоторыми проблемами вертолет Ingenuity совершил 6 полет на Марсе
04:52
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ призвала немедленно освободить Протасевича
04:04
США сообщили России, не будут возобновлять Договор об открытом небе – СМИ
03:40
Германия начнет вакцинацию подростков в июне
03:05
ЕС отправил Японии 100 миллионов доз вакцины от коронавируса
02:42
Китай обвинил США в "политических манипуляциях" из-за расследования причин пандемии Covid-19
01:57
Асад в четвертый раз избран президентом Сирии на выборах, которых не признает Запад
01:27
США призывают Россию не ограничивать мандат действия миссии ОБСЕ на границе с Украиной
00:48
Наблюдательный совет "Приватбанка" назначила председателя правления
23:58
Городская больница Ужгорода закрывает COVID-отделения: некого лечить
Все новости...