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ЕС отправил Японии 100 миллионов доз вакцины от коронавируса

Пятница, 28 мая 2021, 03:05
ЕС отправил Японии 100 миллионов доз вакцины от коронавируса

Европейский Союз отправил около 100 миллионов доз ковид-вакцины в Японию.

Источник: DW

Детали: Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз, несмотря на собственный дефицит вакцин, в последние месяцы отправил около 100 миллионов доз вакцины в Японию.

Это было сделано в качестве "знака поддержки Олимпийским играм" в этой стране.

Напомним: Япония начала ускоренную программу массовой вакцинации в Токио и Осаке через вспышки коронавируса в этих городах.

Темы: вакцинацияЯпонияЕС
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