ЕС отправил Японии 100 миллионов доз вакцины от коронавируса
Пятница, 28 мая 2021, 03:05
Европейский Союз отправил около 100 миллионов доз ковид-вакцины в Японию.
Источник: DW
Детали: Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз, несмотря на собственный дефицит вакцин, в последние месяцы отправил около 100 миллионов доз вакцины в Японию.
Это было сделано в качестве "знака поддержки Олимпийским играм" в этой стране.
Напомним: Япония начала ускоренную программу массовой вакцинации в Токио и Осаке через вспышки коронавируса в этих городах.