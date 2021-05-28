ЕС отправил Японии 100 миллионов доз вакцины от коронавируса

Европейский Союз отправил около 100 миллионов доз ковид-вакцины в Японию.

Источник: DW

Детали: Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз, несмотря на собственный дефицит вакцин, в последние месяцы отправил около 100 миллионов доз вакцины в Японию.

Это было сделано в качестве "знака поддержки Олимпийским играм" в этой стране.

Напомним: Япония начала ускоренную программу массовой вакцинации в Токио и Осаке через вспышки коронавируса в этих городах.