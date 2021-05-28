Україна – 3-тя в Європі за добовою смертністю від Covid

За минулу добу у світі діагностували понад 537 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, Аргентині. Україна займає 3 місце в Європі за добовою смертністю.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 179 тисяч нових інфікувань, у Бразилії – понад 66 тисяч, в Аргентині – понад 41 тисячу.

Окрім того, понад 25 тисяч хворих зареєстрували у Колумбії. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться США і Франція.

Україна серед країн світу займає 24 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 7 позицію і за добовою смертністю – 3.

Померли за добу майже 11 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 151 331 229. Наразі нараховується понад 14 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 3 525 042 смерті від COVID-19.

Передісторія:

За добу 26 травня в Україні зафіксували 3 509 нових випадків захворювання на COVID-19, госпіталізували 1 402 особи, померли 183 хворих, одужали 16 867 осіб.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП