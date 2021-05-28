Украина – 3-я в Европе по суточной смертности от Covid

За минувшие сутки в мире диагностировали более 537 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, Аргентине. Украина занимает 3 место в Европе по суточной смертности.

Источник: Данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 179 000 новых заражений, в Бразилии – более 66 000, в Аргентине – более 41 000.

Кроме того, более 25 000 больных зарегистрировали в Колумбии. Далее по количеству больных в рейтинге находятся США и Франция.

Украина среди стран мира занимает 24 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 7 позицию и по суточной смертности – 3.

Умерли за сутки почти 11 000 человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 151 331 229. Сейчас насчитывается более 14 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 525 042 смерти от COVID-19.

Предыстория:

За сутки 26 мая в Украине зафиксировали 3 509 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализировали 1 402 человека, умерли 183 больных, выздоровели 16 867 человек.

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