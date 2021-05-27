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2 мільйони українців одужали від COVID, 50 тисяч померли за час пандемії

Четвер, 27 травня 2021, 08:35

За добу 26 травня в Україні зафіксували 3 509 нових випадків захворювання на COVID-19, госпіталізували 1 402 особи, померли 183 хворих, одужали 16 867 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: За весь час пандемії в Україні коронавірус SARS CoV 2 виявили у 2 193 367 осіб, із них 2 006 918 осіб одужали, 50 067 осіб померли.

 
УП

11 січня 2021 року Україна перетнула позначку в 20 тисяч летальних випадків від COVID-19, а 21 березня – 30 тисяч летальних випадків. Тобто за останніх два місяці коронавірус забрав життя ще 20 тисяч жителів України.

Із березня 2020 року було проведено 10 105 901 тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

За останню добу протестовано: методом ПЛР – 29 280 осіб, методом ІФА – 12 440 осіб, експрес-тестами – 25 844 особи.

26 травня найбільше випадків захворювання зареєстрували в м. Київ (454), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях.

 
МОЗ

Серед нових хворих 193 дитини та 82 медпрацівники.

Олена Рощенко, УП
Теми: Covid-2019коронавірусепідемія


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