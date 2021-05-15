Російська група хакерів, що напала на Colonial, — розпустилася

Російська хакерська група Darkside, що атакувала американський трубопровід Colonial Pipeline, припинила свою діяльність – після того, як невідомі відключили її сервери.

Джерело: AFP з посиланням на американську компанію з кібербезпеки Recorded Future

Деталі: Recorded Future повідомила, що Darkside в своєму веб-повідомленні визнала, що втратила доступ до певних серверів, використовуваних для веб-блогу і для платежів. Darkside також заявила, що з його сервера були зняті криптовалютні платежі, що завдало шкоди групі, яка позиціонувала себе як офіційний бізнес з захоплення ІТ-систем жертв, поки вони не заплатили за розблокування.

Сайт Darkside, доступ до якого був отриманий через браузер Tor в "даркнеті", містив повідомлення про те, що його неможливо знайти.

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