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Связанные с Россией хакеры разослали сотни писем от имени Агентства США по международному развитию

Пятница, 28 мая 2021, 08:13

Хакеры, связанные с главным разведывательным ведомством России, тайно захватили систему электронной почты, которую использует Международное агентство государственного департамента, для вторжения в компьютерные сети правозащитных групп и других организаций, которые критикуют президента Владимира Путина.

Источник: The New York Times со ссылкой на корпорацию Microsoft

Детали: Издание отмечает, что нарушения выявлены лишь за три недели до того, как президент США Джо Байден должен провести встречу с Путиным в Женеве, и в момент усиления напряженности между двумя странами – частично из-за ряда все более сложных кибератак, идущие от России.

Недавно раскрыта атака была особенно смелой: нарушив систему поставщика, которая используется федеральным правительством, хакеры прислали электронные письма на этой неделе с более чем 3000 настоящих аккаунтов, адресованных более 150 организациям, которые регулярно получают сообщение Агентства США по международному развитию.

В электронную почту был имплантирован код, который давал хакерам неограниченный доступ к компьютерным системам получателей, от "кражи данных к заражению других компьютеров в сети", - написал в четверг вечером Том Берт, вице-президент Microsoft.

Напомним: Российская хакерская группа Darkside, атаковавшая американский трубопровод Colonial Pipeline, прекратила свою деятельность - после того, как неизвестные отключили ее серверы.

Темы: СШАРосcияхакеры


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