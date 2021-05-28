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16-річна дівчина втекла з ОРДО, перейшовши мінне поле - МВС

П'ятниця, 28 травня 2021, 12:12

Неповнолітня мешканка непідконтрольної українському уряду так званої "ДНР" перетнула мінні поля і прийшла на лінію розмежування, щоб потрапити на неокуповану територію.

Джерело: сайт МВС

Деталі: Напередодні близько 23:00 на позиції Збройних сил України зі сторони ОРДО біля смт. Верхньоторецьке вийшла 16-річна дівчина. Вона разом з бабусею, яка є її опікуном, проживає  у місті Горлівка та має паспорт так званої "Донецької народної республіки".

Правоохоронці встановили, що неповнолітня, після відпочинку з друзями, перетнувши мінні поля, свідомо прийшла на лінію розмежування смт. Верхньоторецьке.

Вона повідомила про бажання проживати на території неокупованої України. Зі слів дівчини, вона має родичів на Західній Україні.

Наразі неповнолітньою опікується ювенальна поліція Донеччини та соціальна служба. ЇЇ оглянули медики, тілесних ушкоджень дівчина не має. З нею працюють психологи.

Вказано, що до встановлення всіх обставин неповнолітня перебуватиме у притулку під наглядом поліцейських та працівників органів опіки дітей.

Українська правда
Теми: ОРДЛОДонецька областьМВС


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