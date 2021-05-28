16-летняя девушка сбежала из ОРДО, перейдя минное поле - МВД
Несовершеннолетняя жительница неподконтрольной украинскому правительству так называемой "ДНР" пересекла минные поля и пришла на линию разграничения, чтобы попасть на неоккупированную территорию.
Источник: сайт МВД
Детали: 27 мая около 23:00 на позиции Вооруженных сил Украины по стороны ОРДО возле пгт. Верхнеторецкое вышла 16-летняя девушка. Она вместе с бабушкой-опекуном, проживает в городе Горловка и имеет паспорт так называемой "Донецкой народной республики".
Правоохранители установили, что несовершеннолетняя, после отдыха с друзьями, пересекла минные поля и сознательно пришла на линию разграничения пгт. Верхнеторецкое.
Она сообщила о желании проживать на территории неоккупированной Украины. По словам девушки, она имеет родственников в Западной Украине.
Сейчас несовершеннолетней занимается ювенальная полиция Донетчины и социальная служба. Ее осмотрели медики, телесных повреждений девушка не имеет. С ней работают психологи.
Указано, что до установления всех обстоятельств несовершеннолетняя будет находиться в приюте под наблюдением полицейских и работников органов опеки детей.