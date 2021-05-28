У Києві 384 нових заражень COVID, смертність залишається високою

У Києві за минулу добу, 27 травня, зафіксували 384 випадки інфікування коронавірусом, померли 15 людей, одужали 4 180 жителів столиці.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу

Деталі: До лікарень столиці госпіталізували 62 хворих на коронавірус, ще 87 пацієнтів із підозрою на COVID-19 та пневмонією.

За добу захворіли: 218 жінок віком від 18 до 94 років, 148 чоловіків віком від 18 до 86 років, 9 дівчаток від 8 місяців до 17 років, 9 хлопчиків від 1 до 15 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському (87), Солом’янському (82) та Голосіївському (74) районах.

Пряма мова Кличка: "Ситуація з захворюваності в столиці потрохи стабілізується, кількість хворих зменшилася, але говорити про те, що ми подолали вірус – зарано.

Кількість госпіталізованих у столиці зменшується, але досі чимало пацієнтів знаходяться у важкому стані. І летальність на таку кількість випадків залишається високою. У стаціонарах столиці лікується 786 хворих, 641 – у важкому стані".

Нагадаємо: За добу 27 травня в Україні зафіксували 3 306 нових випадків захворювання на COVID-19, госпіталізували 1 402 особи, померли 156 хворих, одужали 13 298 осіб.