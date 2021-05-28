В Киеве 384 новых заражений COVID, смертность остается высокой

В Киеве за минувшие сутки, 27 мая, зафиксировали 384 случая инфицирования коронавируса, умерли 15 человек, выздоровели 4180 жителей столицы.

Источник: мэр Киева во время брифинга

Детали: В больницы столицы госпитализировали 62 больных коронавирус, еще 87 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмонией.

За сутки заболели 218 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 148 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет, 9 девочек от 8 месяцев до 17 лет, 9 мальчиков от 1 до 15 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском (87), Соломенском (82) и Голосеевском (74) районах.

Прямая речь Кличко: "Ситуация по заболеваемости в столице понемногу стабилизируется, количество больных уменьшилось, но говорить о том, что мы преодолели вирус – слишком рано.

Количество госпитализированных в столице уменьшается, но до сих пор многие пациенты находятся в тяжелом состоянии. И летальность на такое количество случаев остается высокой. В стационарах столицы лечится 786 больных, 641 – в тяжелом состоянии".

Напомним: За сутки 27 мая в Украине зафиксировали 3306 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализировали 1402 человека, умерли 156 больных, выздоровели 13298 человек.