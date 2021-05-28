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Зареєстрованих у "Дії" вакцинують в столичному Міжнародному виставковому центрі

П'ятниця, 28 травня 2021, 12:38
Зареєстрованих у Дії вакцинують в столичному Міжнародному виставковому центрі

З 29 травня у столиці вакцинуватимуть людей, які стали в лист очікування в "Дії" - вакцинація відбуватиметься на базі Міжнародного виставкового центру.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу

Пряма мова Кличка: "Завтра, 29 травня, на базі Міжнародного виставкового центру розпочне працювати великий Центр вакцинації від COVID-19.

Це - приклад взаємодії соціально відповідального бізнесу з містом. Я хотів би персонально подякувати власникам виставкового центру братам Ткаченкам за їх позицію і бажання допомогти місту та державі у боротьбі з коронавірусом.

У Центрі вакцинації в вихідні дні щеплення вакциною CoronaVac робитимуть киянам, які зареєструвалися у додатку "Дія". Вакцину надає, нагадаю, Міністерство охорони здоров’я".

Деталі: Він розповів, що 25 травня столиця отримала партію з 20 640 доз CoronaVac.

Передісторія: У травні стало відомо, що ті, хто записався у чергу на вакцинацію від коронавірусу через додаток "Дія", зможуть щепитися у вихідні дні.

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірусКиївВіталій Кличко
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