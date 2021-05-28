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Зарегистрированных в "Дии" вакцинируют в Международном выставочном центре в Киеве

Пятница, 28 мая 2021, 12:38
Зарегистрированных в Дии вакцинируют в Международном выставочном центре в Киеве

С 29 мая в столице будут вакцинировать людей, которые стали в лист ожидания в "Дии" - вакцинация будет проходить на базе Международного выставочного центра.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга

Прямая речь Кличко: "Завтра, 29 мая, на базе Международного выставочного центра начнет работать большой Центр вакцинации от COVID-19.

Это - пример взаимодействия социально ответственного бизнеса с городом. Я хотел бы лично поблагодарить владельцев выставочного центра братьев Ткаченко за их позицию и желание помочь городу и государству в борьбе с коронавирусом.

В Центре вакцинации в выходные дни прививки вакциной CoronaVac будут делать киевлянам, которые зарегистрировались в приложении "Дии". Вакцину предоставляет, напомню, Министерство здравоохранения".

Детали: Он рассказал, что 25 мая столица получила партию из 20 640 доз CoronaVac.

Предыстория: В мае стало известно, что те, кто записался в очередь на вакцинацию от коронавируса через приложение "Дия", смогут привиться в выходные дни.

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирусКиевВиталий Кличко
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