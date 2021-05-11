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Тих, хто став у чергу в "Дії", будуть щеплювати по вихідних

Вівторок, 11 травня 2021, 14:55
Тих, хто став у чергу в Дії, будуть щеплювати по вихідних

Ті, хто записався у чергу на вакцинаю від коронавіруса через додаток "Дія", зможуть це зробити у вихідні дні.

Джерело: повідомлення на сайті президента

Деталі: У вівторок в Офісі президента відбулася нарада щодо ситуації із захворюваністю на коронавірусну хворобу COVID-19.

Зокрема вказується, що під час неї президент Володимир Зеленський підтримав пропозицію міністра охорони здоров’я Максима Степанова щодо впровадження окремих днів, а саме – вихідних, для вакцинації осіб, які записалися на щеплення через додаток "Дія".

Їх наразі 532 тисячі.

Також обговорювалося питання щодо впровадження електронних лікарняних, яке розпочнеться з 1 червня 2021 року в пілотному форматі у 200 лікарнях, а в повному обсязі працюватиме з 1 вересня поточного року.

Зазначимо, що через "Дію" на щеплення записуються як люди з груп ризику, так і поза ними. Про кого саме говорив міністр - наразі невідомо, УП з'ясовує.

Передісторія:

  • У вівторок Степанов повідомив, що цього року Україна отримає 42 мільйони доз вакцини проти коронавірусу, зокрема 20 мільйонів доз вакцини виробництва "Pfizer".
  • Від початку вакцинації в Україні загалом щеплено 865 590 людей, з них першу дозу вакцини отримали 865 588 осіб, завершили вакцинацію 695 осіб.

Українська правда

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Теми: Діявакцинаціякоронавірус
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