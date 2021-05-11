Тих, хто став у чергу в "Дії", будуть щеплювати в суботу та неділю
Ті, хто записався у чергу на вакцинаю від коронавіруса через додаток "Дія", зможуть це зробити у вихідні дні.
Джерело: повідомлення на сайті президента
Деталі: У вівторок в Офісі президента відбулася нарада щодо ситуації із захворюваністю на коронавірусну хворобу COVID-19.
Зокрема вказується, що під час неї президент Володимир Зеленський підтримав пропозицію міністра охорони здоров’я Максима Степанова щодо впровадження окремих днів, а саме – вихідних, для вакцинації осіб, які записалися на щеплення через додаток "Дія".
Їх наразі 532 тисячі.
Також обговорювалося питання щодо впровадження електронних лікарняних, яке розпочнеться з 1 червня 2021 року в пілотному форматі у 200 лікарнях, а в повному обсязі працюватиме з 1 вересня поточного року.
Передісторія:
- У вівторок Степанов повідомив, що цього року Україна отримає 42 мільйони доз вакцини проти коронавірусу, зокрема 20 мільйонів доз вакцини виробництва "Pfizer".
- Від початку вакцинації в Україні загалом щеплено 865 590 людей, з них першу дозу вакцини отримали 865 588 осіб, завершили вакцинацію 695 осіб.