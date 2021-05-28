Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СБУ показала нічні антитерористичні навчання в метро Києва

П'ятниця, 28 травня 2021, 16:15

Служба безпеки України провела у столиці планові антитерористичні навчання: за легендою, умовні терористи здійснили вибух на платформі станції метрополітену і захопили "заручників" у вагоні метро.

Джерело: СБУ, КМДА

Деталі: Зазначається, що тренування відбулись напередодні в умовах, що максимально наближені до реальних.

 

Спочатку залучені до навчань сили рятувальників провели ліквідацію пожежі та евакуювали постраждалих від вибуху.

Потім медики розділили "постраждалих" різних форм тяжкості, надали їм екстрену медичну допомогу.

 

Під час силової фази тренувань спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України звільнили "заручників" із вагона метро і затримали "терористів".

У тренуваннях брали участь підрозділи СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади, Товариства Червоного Хреста України.

 

Що передувало: СБУ анонсувала антитерористичні навчання на об’єктах Київського метрополітену у ніч з 27 на 28 травня.

Українська правда
Теми: СБУКиївметро


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ФотоПоліція проводить обшуки у навчальних центрах для моряків в Одесі – ЗМІ

Україна підготувала санкції проти прибічників режиму Лукашенка

Українського дипломата викликали в МЗС РФ через "спалення Кремля"

САП хоче забрати квартиру у нардепа Волинця

Білорусь ввела індивідуальні ліцензії для імпорту українських товарів

Лукашенко збирається вакцинувати українців: готує намети зі "Спутником"

Усі новини...
СБУ
ОАСК призначив психолого-лінгвістичну експертизу в справі про заборону "Партії Шарія"
Мінкульт поповнив "чорний список" 7 діячами російської культури
Скіфські золоті прикраси хотіли вивезти з України
Останні новини
20:53
В ОП не кажуть, чи є прогрес у перемовинах щодо зустрічі Зеленського і Путіна
20:40
У Британії не знайшли конфлікту інтересів у діях прем’єра при ремонті резиденції
20:31
Білорусь не планує припиняти поставки бензину А-95 в Україну, але може скоротити обсяги
20:15
Дібрались до мультиків: у РФ винесли попередження Disney
19:53
Україна дозволила Угорщині призначити генконсулів на Закарпатті
19:45
Гривня різко зміцніла до євро
19:27
На Київщині діє план перехоплення через втечу арештованого із суду
19:16
Білорусь помстилася Литві за висилку своїх дипломатів
19:03
ОВДП: Портфель іноземців протягом тижня зріс на понад 1 мільярд гривень
18:50
ФотоПоліція проводить обшуки у навчальних центрах для моряків в Одесі – ЗМІ
Усі новини...