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СБУ показала ночные антитеррористические учения в метро Киева

Пятница, 28 мая 2021, 16:15

Служба безопасности Украины провела в столице плановые антитеррористические учения: по легенде, условные террористы осуществили взрыв на платформе станции метрополитена и захватили "заложников" в вагоне метро.

Источник: СБУ, КГГА

Детали: Отмечается, что тренировки прошли накануне в условиях, максимально приближенных к реальным.

 

Сначала привлеченные к учениям силы спасателей провели ликвидацию пожара и эвакуировали пострадавших от взрыва.

Затем медики разделили "пострадавших" различных форм тяжести, предоставили им экстренную медицинскую помощь.

 

Во время силовой фазы тренировок спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины освободили "заложников" из вагона метро и задержали "террористов".

В тренировках принимали участие подразделения СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти, Общества Красного Креста Украины.

 

Что предшествовало: СБУ анонсировала антитеррористические учения на объектах Киевского метрополитена в ночь с 27 на 28 мая.

Украинская правда
Темы: СБУКиевметро


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