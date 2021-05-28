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У Мінкульті розповіли, коли і де можна буде побачити Конституцію Пилипа Орлика

П'ятниця, 28 травня 2021, 18:47
У Мінкульті розповіли, коли і де можна буде побачити Конституцію Пилипа Орлика

У Міністерстві культури та інформаційної політики повідомили, що Конституцію Пилипа Орлика експонуватимуть у Софійському соборі в Києві з 16 серпня до 14 листопада 2021 року.

Джерело: "Радіо Свобода"

Дослівно: "Конституція Пилипа Орлика 1710 року, рукопис латиною на папері з Національного архіву Швеції (місто Стокгольм) та булава, яка за легендою належали Пилипу Орлику та гетьману Івану Мазепі з Лінчопінгської міської бібліотеки (місто Лінчопінг, Швеція), експонуватимуться у двох виставкових вітринах".

Деталі: Конституцію Пилипа Орлика можна буде побачити у Софійському соборі Києва з 16 серпня до 14 листопада 2021 року.

У міністерстві зазначили, що оглянути виставку можна буде за вхідним квитком до Софії Київської, але зважаючи на суспільний інтерес, вартість квитка можуть змінити.

Цьому передувало: 20 травня Володимир Зеленський на підсумковій за 2 роки президентства пресконференції анонсував грандіозне святкування 30-річчя незалежності України та пообіцяв, що в Україну вперше привезуть Конституцію Пилипа Орлика.

Довідка: Конституція Пилипа Орлика (Договори і Постановлення Прав і вольностей Війська Запорозького) – конституційний договір гетьмана Війська Запорозького Пилипа Орлика зі старшиною та козацтвом, який визначав права і обов'язки усіх членів Війська. Укладений 5 квітня 1710 року при Бендерах (нині Молдова).

Документ мав бути ратифікований шведським королем Карлом XII у разі його перемоги в Північній війні. Був чинним 4 роки. 

Документ складається з преамбули та 16 статей. Написаний староукраїнською мовою та латиною. Договір староукраїнською мовою зберігається в Москві (копія є в Музеї гетьманства у Києві), латиною – у Швеції.

Конституція є пам'яткою української політико-філософської та правової думки. 

"Українська правда" у Threads

Теми: КонституціяДень Незалежності
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