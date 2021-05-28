Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Минкульте рассказали, когда и где можно будет увидеть Конституцию Пилипа Орлика

Пятница, 28 мая 2021, 18:47

В Министерстве культуры и информационной политики сообщили, что Конституцию Пилипа Орлика будут экспонировать в Софийском соборе в Киеве с 16 августа по 14 ноября 2021 года.

Источник: "Радио Свобода"

Дословно: "Конституция Пилипа Орлика 1710 года, рукопись латыни на бумаге из Национального архива Швеции (город Стокгольм) и булава, которая по легенде принадлежала Филиппу Орлику и гетману Ивану Мазепе с Линчопингской городской библиотеки (город Линчопинг, Швеция), будут экспонироваться в двух выставочных витринах".

Детали: Конституцию Пилипа Орлика можно будет увидеть в Софийском соборе Киева с 16 августа по 14 ноября 2021 года.

В министерстве отметили, что осмотреть выставку можно будет с входным билетом в Софии Киевской, но учитывая общественный интерес, стоимость билета могут изменить.

Этому предшествовало: 20 мая Владимир Зеленский на итоговой за 2 года президентства пресс-конференции анонсировал грандиозное празднование 30-летия независимости Украины и пообещал, что в Украину впервые привезут Конституцию Пилипа Орлика.

Справка: Конституция Пилипа (Филиппа) Орлика (Договоры и Постановления Прав и вольностей Войска Запорожского) – конституционный договор гетмана Войска Запорожского Пилипа Орлика со старшиной и казачеством, определявший права и обязанности всех членов Войска. Заключен 5 апреля 1710 года при Бендерах (ныне Молдова).

Документ должен был быть ратифицирован шведским королем Карлом XII в случае его победы в Северной войне. Действовал 4 года.

Документ состоит из преамбулы и 16 статей. Написан на староукраинском языке и на латыни. Договор на староукраинском языке хранится в Москве (копия есть в Музее гетманства в Киеве), на латыни –- в Швеции.

Конституция является памятником украинской политико-философской и правовой мысли.

Темы: КонституцияДень Независимости


powered by lun.ua
Главное сегодня

ФотоПолиция проводят обыски в учебных центрах для моряков в Одессе – СМИ

Украина подготовила санкции против сторонников режима Лукашенко

Украинского дипломата вызвали в МИД РФ из-за «сожжения Кремля»

САП хочет забрать квартиру у нардепа Волынца

Беларусь ввела индивидуальные лицензии для импорта украинских товаров

Лукашенко собирается вакцинировать украинцев: готовит палатки со "Спутником"

Все новости...
Конституция
Переворот в Молдове КС отменил решение парламента об отзыве судьи
КС Молдовы поддержал Санду в вопросе роспуска парламента
Суд закрыл дело о конфликте интересов в судьи КС Завгородней
Последние новости
20:53
В ОП не говорят, прогресс в переговорах о встрече Зеленского и Путина
20:40
В Британии не нашли конфликта интересов в действиях премьера при ремонте резиденции
20:31
Беларусь не планирует прекращать поставки бензина А-95 в Украину, но может сократить объемы
20:15
Добрались до мультиков: в РФ вынесли предупреждение Disney
19:53
Украина разрешила Венгрии назначить генконсулов ​​на Закарпатье
19:45
Гривня резко окрепла к евро
19:27
На Киевщине действует план перехвата из-за побега арестованного из суда
19:16
Беларусь отомстила Литве за высылку своих дипломатов
19:03
ОВГЗ: Портфель иностранцев в течение недели вырос на более чем 1 миллиард гривен
18:50
ФотоПолиция проводят обыски в учебных центрах для моряков в Одессе – СМИ
Все новости...