В Минкульте рассказали, когда и где можно будет увидеть Конституцию Пилипа Орлика

В Министерстве культуры и информационной политики сообщили, что Конституцию Пилипа Орлика будут экспонировать в Софийском соборе в Киеве с 16 августа по 14 ноября 2021 года.

Источник: "Радио Свобода"

Дословно: "Конституция Пилипа Орлика 1710 года, рукопись латыни на бумаге из Национального архива Швеции (город Стокгольм) и булава, которая по легенде принадлежала Филиппу Орлику и гетману Ивану Мазепе с Линчопингской городской библиотеки (город Линчопинг, Швеция), будут экспонироваться в двух выставочных витринах".

Детали: Конституцию Пилипа Орлика можно будет увидеть в Софийском соборе Киева с 16 августа по 14 ноября 2021 года.

В министерстве отметили, что осмотреть выставку можно будет с входным билетом в Софии Киевской, но учитывая общественный интерес, стоимость билета могут изменить.

Этому предшествовало: 20 мая Владимир Зеленский на итоговой за 2 года президентства пресс-конференции анонсировал грандиозное празднование 30-летия независимости Украины и пообещал, что в Украину впервые привезут Конституцию Пилипа Орлика.

Справка: Конституция Пилипа (Филиппа) Орлика (Договоры и Постановления Прав и вольностей Войска Запорожского) – конституционный договор гетмана Войска Запорожского Пилипа Орлика со старшиной и казачеством, определявший права и обязанности всех членов Войска. Заключен 5 апреля 1710 года при Бендерах (ныне Молдова).

Документ должен был быть ратифицирован шведским королем Карлом XII в случае его победы в Северной войне. Действовал 4 года.

Документ состоит из преамбулы и 16 статей. Написан на староукраинском языке и на латыни. Договор на староукраинском языке хранится в Москве (копия есть в Музее гетманства в Киеве), на латыни –- в Швеции.

Конституция является памятником украинской политико-философской и правовой мысли.