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Поліція проводить обшуки у навчальних центрах для моряків в Одесі – ЗМІ

П'ятниця, 28 травня 2021, 18:50

Одеські правоохоронці прийшли з обшуками до кількох приватних навчальних центрів для моряків у рамках провадження щодо вимагання грошей за сертифікати для моряків. 

Джерело: "Думская"

Деталі: За словами очевидців, поліція прийшла з обшуками до Чорноморського тренувального центру на вулиці Базарній, в офіси морських агентств на Великій Арнаутській а також у приміщення компанії Marine Іnspector на площі Десятого Квітня. 

 
Фото: Думская

За інформацією місцевого видання, обшуки проводять у рамках провадження щодо вимагання грошей у моряків за сертифікати та успішну здачу кваліфікаційного іспиту. 

 

Що передувало: 18 травня правоохоронці проводили санкціонований обшук в Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків у Києві.

Теми: морякиОдесаполіціяобшуки


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