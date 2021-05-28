Поліція проводить обшуки у навчальних центрах для моряків в Одесі – ЗМІ
П'ятниця, 28 травня 2021, 18:50
Одеські правоохоронці прийшли з обшуками до кількох приватних навчальних центрів для моряків у рамках провадження щодо вимагання грошей за сертифікати для моряків.
Джерело: "Думская"
Деталі: За словами очевидців, поліція прийшла з обшуками до Чорноморського тренувального центру на вулиці Базарній, в офіси морських агентств на Великій Арнаутській а також у приміщення компанії Marine Іnspector на площі Десятого Квітня.
За інформацією місцевого видання, обшуки проводять у рамках провадження щодо вимагання грошей у моряків за сертифікати та успішну здачу кваліфікаційного іспиту.
Що передувало: 18 травня правоохоронці проводили санкціонований обшук в Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків у Києві.