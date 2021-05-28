Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція проводить обшуки у навчальних центрах для моряків в Одесі – ЗМІ

П'ятниця, 28 травня 2021, 18:50
Поліція проводить обшуки у навчальних центрах для моряків в Одесі – ЗМІ

Одеські правоохоронці прийшли з обшуками до кількох приватних навчальних центрів для моряків у рамках провадження щодо вимагання грошей за сертифікати для моряків. 

Джерело: "Думская"

Деталі: За словами очевидців, поліція прийшла з обшуками до Чорноморського тренувального центру на вулиці Базарній, в офіси морських агентств на Великій Арнаутській а також у приміщення компанії Marine Іnspector на площі Десятого Квітня. 

 
Фото: Думская

За інформацією місцевого видання, обшуки проводять у рамках провадження щодо вимагання грошей у моряків за сертифікати та успішну здачу кваліфікаційного іспиту. 

 

Що передувало: 18 травня правоохоронці проводили санкціонований обшук в Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків у Києві.

"Українська правда" у Threads

Теми: морякиОдесаполіціяобшуки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
моряки
Контрнаступ на морі: чому так важко посадити корупціонерів 
Мінцифри анонсувало отримання спеціальних документів для моряків у "Дії"
Як суддя, що судив Героїв Майдану, допомагає корупціонерам повернути сірі схеми дипломування моряків
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: