Поліція проводить обшуки у навчальних центрах для моряків в Одесі – ЗМІ

Одеські правоохоронці прийшли з обшуками до кількох приватних навчальних центрів для моряків у рамках провадження щодо вимагання грошей за сертифікати для моряків.

Джерело: "Думская"

Деталі: За словами очевидців, поліція прийшла з обшуками до Чорноморського тренувального центру на вулиці Базарній, в офіси морських агентств на Великій Арнаутській а також у приміщення компанії Marine Іnspector на площі Десятого Квітня.

Фото: Думская

За інформацією місцевого видання, обшуки проводять у рамках провадження щодо вимагання грошей у моряків за сертифікати та успішну здачу кваліфікаційного іспиту.

Що передувало: 18 травня правоохоронці проводили санкціонований обшук в Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків у Києві.