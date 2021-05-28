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Полиция проводят обыски в учебных центрах для моряков в Одессе – СМИ

Пятница, 28 мая 2021, 18:50

Одесские правоохранители пришли с обысками к нескольким частным учебным центрам для моряков в рамках производства о вымогательстве денег за сертификаты для моряков.

Источник: "Думская"

Детали: По словам очевидцев, полиция пришла с обысками в Черноморский тренажерный центр на улице Базарной, в офисы морских агентств на Большой Арнаутской а также в помещение компании Marine Inspector на площади Десятого Апреля.

 
Фото: Думская

По информации местного издания, обыски проводятся в рамках производства о вымогательстве денег у моряков за сертификаты и успешную сдачу квалификационного экзамена.

 
Фото: Думская

Что предшествовало: 18 мая правоохранители проводили санкционированный обыск в Инспекции по подготовке и дипломированию моряков в Киеве.

Темы: морякиОдессаполицияобыски


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