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В ОП не кажуть, чи є прогрес у перемовинах щодо зустрічі Зеленського і Путіна

П'ятниця, 28 травня 2021, 20:53

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак обговорює із Адміністрацією російського президента Володимира Путіна умови проведення зустрічі із Володимиром Зеленським. 

Джерело: радник голови ОП Михайло Подоляк в ефірі "Україна 24"

Пряма мова: "Зараз Андрій Єрмак активно займається промоцією цієї теми – двосторонньої зустрічі. Але, на мій погляд, питання не в тому, коли відбудеться зустріч, а в тому, чи зможемо ми в порядок денний цієї зустрічі закласти ту кількість тяжких питань, які потребують вирішення, які протягом семи років не вирішувались".

Деталі: Подоляк додав, що підозрюваний у держзраді нардеп Віктор Медведчук, який є кумом російського президента, ніяким чином не може впливати на проведення такої зустрічі.

Водночас, конкретного місця для зустрічі радник Єрмака не назвав. 

Що передувало: У Кремлі розповіли, що консультації щодо можливої ​​зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна й Володимира Зеленського тривають, проте стосовно тем спілкування ситуація "поки тупикова".

Українська правда
Теми: ЗеленськийПутін


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