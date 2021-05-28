В ОП не говорят, прогресс в переговорах о встрече Зеленского и Путина

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак обсуждает с Администрацией российского президента Владимира Путина условия проведения встречи с Владимиром Зеленским.

Источник: советник председателя ОП Михаил Подоляк в эфире "Украина 24"

Прямая речь: "Сейчас Андрей Ермак активно занимается продвижением этой темы – двусторонней встречи. Но, на мой взгляд, вопрос не в том, когда состоится встреча, а в том, сможем ли мы в повестку дня этой встречи заложить то количество тяжелых вопросов, требующих решения, которые в течение семи лет не решались".

Детали: Подоляк добавил, что подозреваемый в госизмене нардеп Виктор Медведчук, который является кумом российского президента, никоим образом не может влиять на проведение такой встречи.

В то же время, конкретного места для встречи советник Ермака не назвал.

Что предшествовало: В Кремле рассказали, что консультации по возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского идут, но по темам общения ситуация "пока тупиковая".