Зеленський призначив нову очільницю Кіровоградської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив Марію Чорну головою Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Джерело: указ президента

Деталі: Відповідний указ Зеленський підписав 27 травня. Наступного дня він провів із Чорною зустріч, де вручив їй посвідчення.

З 2002 до 2011 року Чорна працювала на різних посадах у Компаніївській районній державній адміністрації Кіровоградської області. Пізніше стала заступником начальника головного управління агропромислового розвитку – начальником управління економічної політики Кіровоградської обласної державної адміністрації. З 2020 року обіймала посаду директора департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА.

Що передувало: 26 травня Кабінет міністрів погодив призначення Марії Чорної на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

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