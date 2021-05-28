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Зеленський призначив нову очільницю Кіровоградської ОДА

П'ятниця, 28 травня 2021, 21:09
Зеленський призначив нову очільницю Кіровоградської ОДА
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський призначив Марію Чорну головою Кіровоградської обласної державної адміністрації. 

Джерело: указ президента 

Деталі: Відповідний указ Зеленський підписав 27 травня. Наступного дня він провів із Чорною зустріч, де вручив їй посвідчення. 

З 2002 до 2011 року Чорна працювала на різних посадах у Компаніївській районній державній адміністрації Кіровоградської області. Пізніше стала заступником начальника головного управління агропромислового розвитку – начальником управління економічної політики Кіровоградської обласної державної адміністрації. З 2020 року обіймала посаду директора департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА.

Що передувало: 26 травня Кабінет міністрів погодив призначення Марії Чорної на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Передісторія:

  • 15 квітня президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Назаренка з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою

Українська правда

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Теми: Кіровоградська областьЗеленський
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