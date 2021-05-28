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Зеленский назначил нового руководителя Кировоградской ОГА

Пятница, 28 мая 2021, 21:09
Зеленский назначил нового руководителя Кировоградской ОГА
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский назначил Марию Черную главой Кировоградской областной государственной администрации.

Источник: указ президента

Детали: Соответствующий указ Зеленский подписал 27 мая. На следующий день он провел с Черной встречу, где вручил ей удостоверение.

С 2002 до 2011 года Черная работала на различных должностях в Компаниевской районной государственной администрации Кировоградской области. Позднее стала заместителем начальника главного управления агропромышленного развития – начальником управления экономической политики Кировоградской областной государственной администрации. С 2020 года занимала должность директора департамента агропромышленного развития Кировоградской ОГА.

Что предшествовало: 26 мая Кабинет министров согласовал назначение Марии Черной на пост главы Кировоградской областной государственной администрации.

Предыстория:

  • 15 апреля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Назаренко с должности главы Кировоградской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Украинская правда

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Темы: Кировоградская областьЗеленский
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