Зеленский назначил нового руководителя Кировоградской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил Марию Черную главой Кировоградской областной государственной администрации.

Источник: указ президента

Детали: Соответствующий указ Зеленский подписал 27 мая. На следующий день он провел с Черной встречу, где вручил ей удостоверение.

С 2002 до 2011 года Черная работала на различных должностях в Компаниевской районной государственной администрации Кировоградской области. Позднее стала заместителем начальника главного управления агропромышленного развития – начальником управления экономической политики Кировоградской областной государственной администрации. С 2020 года занимала должность директора департамента агропромышленного развития Кировоградской ОГА.

Что предшествовало: 26 мая Кабинет министров согласовал назначение Марии Черной на пост главы Кировоградской областной государственной администрации.

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