Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский назначил нового руководителя Кировоградской ОГА

Пятница, 28 мая 2021, 21:09
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский назначил Марию Черную главой Кировоградской областной государственной администрации.

Источник: указ президента

Детали: Соответствующий указ Зеленский подписал 27 мая. На следующий день он провел с Черной встречу, где вручил ей удостоверение.

С 2002 до 2011 года Черная работала на различных должностях в Компаниевской районной государственной администрации Кировоградской области. Позднее стала заместителем начальника главного управления агропромышленного развития – начальником управления экономической политики Кировоградской областной государственной администрации. С 2020 года занимала должность директора департамента агропромышленного развития Кировоградской ОГА.

Что предшествовало: 26 мая Кабинет министров согласовал назначение Марии Черной на пост главы Кировоградской областной государственной администрации.

Предыстория:

  • 15 апреля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Назаренко с должности главы Кировоградской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Украинская правда
Темы: Кировоградская областьЗеленский


powered by lun.ua
Главное сегодня

Бывший главный разведчик Украины Гвоздь погиб в Египте

Зеленский поговорит с Байденом раньше его встречи с Путиным – МИД

Беларусь назвала условие возвращения к режиму свободной торговли с Украиной

Новости 28 мая: санкции против Беларуси, первые центры вакцинации

Зеленский назначил нового руководителя Кировоградской ОГА

ФотоПолиция проводят обыски в учебных центрах для моряков в Одессе – СМИ

Все новости...
Кировоградская область
"Продавали" должность главы Кировоградщины за $3,5 млн: разоблачили двоих делков
Для контроля природных ресурсов: на Кировоградщине хотели создать фейковые ОТГ
Экс-главу Кировоградской ОГА будут судить за вымогательство взятки
Последние новости
23:47
Во Львове построят первый крематорий
23:31
Бывший главный разведчик Украины Гвоздь погиб в Египте
23:08
Не соответствует действительности – Данилов о опубликованном в СМИ проекте закона об олигархах
22:49
Лукашенко повез Путину "документы" по ситуации с самолетом Ryanair
22:11
Зеленский поговорит с Байденом раньше его встречи с Путиным – МИД
22:02
Новости экономики: новый руководитель Приватбанка, зарплаты, белорусский бензин
21:40
Беларусь назвала условие возвращения к режиму свободной торговли с Украиной
21:36
Задолженность по выплате зарплаты превысила 3,5 миллиарда – Госстат
21:28
Президент назначил стипендии детям убитых журналистов
21:23
Из "Нафтогаза" ушел еще один топ-менеджер
Все новости...