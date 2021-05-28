Зеленский назначил нового руководителя Кировоградской ОГА
Президент Владимир Зеленский назначил Марию Черную главой Кировоградской областной государственной администрации.
Источник: указ президента
Детали: Соответствующий указ Зеленский подписал 27 мая. На следующий день он провел с Черной встречу, где вручил ей удостоверение.
С 2002 до 2011 года Черная работала на различных должностях в Компаниевской районной государственной администрации Кировоградской области. Позднее стала заместителем начальника главного управления агропромышленного развития – начальником управления экономической политики Кировоградской областной государственной администрации. С 2020 года занимала должность директора департамента агропромышленного развития Кировоградской ОГА.
Что предшествовало: 26 мая Кабинет министров согласовал назначение Марии Черной на пост главы Кировоградской областной государственной администрации.
Предыстория:
- 15 апреля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Назаренко с должности главы Кировоградской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.