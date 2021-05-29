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Британія схвалила однодозову вакцину Johnson & Johnson

Субота, 29 травня 2021, 02:51
Британія схвалила однодозову вакцину Johnson & Johnson

Британський регулятор з питань лікарських засобів та медичних препаратів (MHRA) схвалив використання американської однодозової вакцини від коронавірусу Johnson & Johnson.

Джерело: Daily Mail

Деталі: Дослідження підтверджують, що ця вакцина є ефективною на 67% від коронавірусу.

Інші ж дослідження показали, що вакцина запобігає важким захворюванням пацієнтів.

Великобританія замовила 20 мільйонів доз Johnson & Johnson, але, як очікується, вони почнуть надходити не раніше середини літа.

Відтак у країні зараз доступна вакцинація чотирма препаратами: Janssen, Pfizer, AstraZeneca і Moderna.

Нагадаємо: 90-річна жінка з Північної Ірландії стала першою людиною, яка отримала щеплення від коронавірусу в Британії, що першою серед країн Заходу у вівторок почала масову вакцинацію населення.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британіявакцинація
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