Британия одобрила однодозовую вакцину Johnson & Johnson
Британский регулятор по лекарственным средствам и медицинским препаратам (MHRA) одобрил использование американской однократной вакцины от коронавируса Johnson & Johnson.
Источник: Daily Mail
Детали: Исследования подтверждают, что эта вакцина эффективна на 67% от коронавируса.
Другие же исследования показали, что вакцина предотвращает тяжелые заболевания пациентов.
Великобритания заказала 20 млн доз Johnson & Johnson, но, как ожидается, они начнут поступать не раньше середины лета.
В стране сейчас доступна вакцинация четырьмя препаратами Janssen, Pfizer, AstraZeneca и Moderna.
Напомним: 90-летняя женщина из Северной Ирландии стала первым человеком, получившим прививку от коронавируса в Британии, которая первой среди стран Запада во вторник начала массовую вакцинацию населения.