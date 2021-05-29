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Британия одобрила однодозовую вакцину Johnson & Johnson

Суббота, 29 мая 2021, 02:51
Британия одобрила однодозовую вакцину Johnson & Johnson

Британский регулятор по лекарственным средствам и медицинским препаратам (MHRA) одобрил использование американской однократной вакцины от коронавируса Johnson & Johnson.

Источник: Daily Mail

Детали: Исследования подтверждают, что эта вакцина эффективна на 67% от коронавируса.

Другие же исследования показали, что вакцина предотвращает тяжелые заболевания пациентов.

Великобритания заказала 20 млн доз Johnson & Johnson, но, как ожидается, они начнут поступать не раньше середины лета.

В стране сейчас доступна вакцинация четырьмя препаратами Janssen, Pfizer, AstraZeneca и Moderna.

Напомним: 90-летняя женщина из Северной Ирландии стала первым человеком, получившим прививку от коронавируса в Британии, которая первой среди стран Запада во вторник начала массовую вакцинацию населения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Великобританиявакцинация
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