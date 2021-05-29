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Министр обороны США заявил о "наступательных операциях" в борьбе с кибератаками

Суббота, 29 мая 2021, 03:49
Министр обороны США заявил о наступательных операциях в борьбе с кибератаками

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что у США есть "наступательные возможности" в борьбе с кибератаками.

Источник: Остин, цитирует CNN

Прямая речь: "Мы имеем возможность проводить наступательные операции".

Детали: Заявления Остина сделаны после того, как хакеры начали новую глобальную кибератаку на более чем 150 государственных учреждений.

Он считает, что хакеры являются частью той самой российской группы, которая стоит за прошлогодней атакой на SolarWinds.

На вопрос о способности Соединенных Штатов опережать любые дальнейшие кибератаки, Остин сказал, что он несет ответственность в этом вопросе перед президентом Джо Байденом и оперирует "наступательными возможностями".

"Я уверен, что мы можем продолжать делать все необходимое", - сказал Остин, когда речь шла о том, чтобы работать на опережение.

Предыстория:

  • Хакеры, связанные с главным разведывательным ведомством России, тайно захватили систему электронной почты, которую использует Международное агентство государственного департамента, для вторжения в компьютерные сети правозащитных групп и других организаций, которые критикуют президента Владимира Путина.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАхакеры
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