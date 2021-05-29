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У Туреччині знайшли тіло зниклої альпіністки з Одеси

Субота, 29 травня 2021, 04:41
У Туреччині знайшли тіло зниклої альпіністки з Одеси

Альпіністку з Одеси Яну Кривошею, яку з початку травня шукали в горах Анталії, знайшли мертвою біля гори Геїксіврісі.

Джерело: Український портал Туреччини у Facebook, турецьке видання AntalyaHakkinda

Деталі: Припускають, що вона загинула, впавши з прямовисних скель.

Протягом декількох тижнів її шукали різні команди рятувальників, як місцевих, так і українських.

Однак тіло вдалося знайти тільки 28 травня під час аерофотозйомки розвідувальним літаком жандармерії.

Після того, як тіло загиблої альпіністки було зняте зі скель командою пошуково-рятувальних служб жандармерії, його доставили до Інституту судової медицини для встановлення точних причин смерті.

Українська правда

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Теми: ТуреччинаОдеса
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