Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Турции нашли тело исчезнувшей альпинистки из Одессы

Суббота, 29 мая 2021, 04:41

Альпинистку из Одессы Яну Кривошею, которую с начала мая искали в горах Анталии, нашли мертвой возле горы Геиксивриси.

Источник: Украинский портал Турции в Facebook, турецкое издание AntalyaHakkinda

Детали: Предполагают, что она погибла, упав с отвесных скал.

В течение нескольких недель ее искали разные команды спасателей, как местных, так и украинских.

Однако тело удалось найти только 28 мая во время аэрофотосъемки разведывательным самолетом жандармерии.

После того, как тело погибшей альпинистки была снят со скал командой поисково-спасательных служб жандармерии, его доставили в Институт судебной медицины для установления точных причин смерти.

Украинская правда
Темы: ТурцияОдесса


powered by lun.ua
Главное сегодня

США заявили о возобновлении санкций против режима Лукашенко

В Турции нашли тело исчезнувшей альпинистки из Одессы

Во Франции обнаружили заражения редким штаммом коронавируса с новой мутацией

Байден представил проект бюджета США на следующий год в размере $ 6 триллионов

Бывший главный разведчик Украины Гвоздь погиб в Египте

Зеленский поговорит с Байденом раньше его встречи с Путиным – МИД

Все новости...
Турция
Турция заставила союзников по НАТО смягчить позицию по Беларуси – СМИ
В Турции третью неделю ищут альпинистку из Одессы, пропавшую после восхождения
Улицу в Анкаре назовут именем украинского ученого
Последние новости
08:00
Главные новости пятницы и ночи: санкции против Беларуси, первые центры вакцинации
07:49
Оккупанты на Донбассе открыли огонь по гражданской инфраструктуре
07:15
США заявили о возобновлении санкций против режима Лукашенко
06:27
От коронавируса вылечились более 150 миллионов человек в мире
05:44
В Австрии от коронавируса вакцинировали почти половину взрослого населения
04:41
В Турции нашли тело исчезнувшей альпинистки из Одессы
04:12
Во Франции обнаружили заражения редким штаммом коронавируса с новой мутацией
03:49
Министр обороны США заявил о "наступательных операциях" в борьбе с кибератаками
03:18
Госдеп США просит более $6 миллиардов на военную помощь другим странам
02:51
Британия одобрила однодозовую вакцину Johnson & Johnson
Все новости...