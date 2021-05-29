В Турции нашли тело исчезнувшей альпинистки из Одессы

Альпинистку из Одессы Яну Кривошею, которую с начала мая искали в горах Анталии, нашли мертвой возле горы Геиксивриси.

Источник: Украинский портал Турции в Facebook, турецкое издание AntalyaHakkinda

Детали: Предполагают, что она погибла, упав с отвесных скал.

В течение нескольких недель ее искали разные команды спасателей, как местных, так и украинских.

Однако тело удалось найти только 28 мая во время аэрофотосъемки разведывательным самолетом жандармерии.

После того, как тело погибшей альпинистки была снят со скал командой поисково-спасательных служб жандармерии, его доставили в Институт судебной медицины для установления точных причин смерти.