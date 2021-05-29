Від коронавірусу вилікувалися понад 150 мільйонів осіб у світі
За минулу добу у світі діагностували майже 506 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, Аргентині. За весь час пандемії вилікувались від недуги 151 955 896 осіб.
Джерело: Дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 171 тисячу нових інфікувань, у Бразилії – понад 50 тисяч, в Аргентині – понад 39 тисяч.
Окрім того, понад 23 тисячі хворих зареєстрували у Колумбії. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться США і Франція.
Україна серед країн світу займає 25 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 8 позицію і за добовою смертністю – 3.
Померли за добу майже 12 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.
За весь час пандемії вилікувались від недуги 151 955 896. Наразі нараховується понад 14 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 3 537 568 смертей від COVID-19.
Передісторія:
- За добу 27 травня в Україні зафіксували 3 306 нових випадків захворювання на COVID-19, госпіталізували 1 402 особи, померли 156 хворих, одужали 13 298 осіб.