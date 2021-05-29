Від коронавірусу вилікувалися понад 150 мільйонів осіб у світі

За минулу добу у світі діагностували майже 506 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, Аргентині. За весь час пандемії вилікувались від недуги 151 955 896 осіб.

Джерело: Дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 171 тисячу нових інфікувань, у Бразилії – понад 50 тисяч, в Аргентині – понад 39 тисяч.

Окрім того, понад 23 тисячі хворих зареєстрували у Колумбії. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться США і Франція.

Україна серед країн світу займає 25 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 8 позицію і за добовою смертністю – 3.

Померли за добу майже 12 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 151 955 896. Наразі нараховується понад 14 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 3 537 568 смертей від COVID-19.

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