От коронавируса вылечились более 150 миллионов человек в мире
За минувшие сутки в мире диагностировали почти 506 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, Аргентине. Вылечились от недуга 151 955 896 человек.
Источник: Данные сайта Worldometers
Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 171 000 новых заражений, в Бразилии – более 50 000, в Аргентине – более 39 000.
Кроме того, более 23 000 больных зарегистрировали в Колумбии. Далее по количеству больных в рейтинге находятся США и Франция.
Украина среди стран мира занимает 25 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 8 позицию и по суточной смертности – 3.
Умерли за сутки почти 12 000 человек, у которых подтвердили коронавирус.
За все время пандемии вылечились от недуга 151 955 896. Сейчас насчитывается более 14 млн активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 3537568 смертей от COVID-19.
Предыстория:
- За сутки 27 мая в Украине зафиксировали 3 306 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализировали 1 402 человека, умерли 156 больных, выздоровели 13 298 человек.