От коронавируса вылечились более 150 миллионов человек в мире

За минувшие сутки в мире диагностировали почти 506 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, Аргентине. Вылечились от недуга 151 955 896 человек.

Источник: Данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 171 000 новых заражений, в Бразилии – более 50 000, в Аргентине – более 39 000.

Кроме того, более 23 000 больных зарегистрировали в Колумбии. Далее по количеству больных в рейтинге находятся США и Франция.

Украина среди стран мира занимает 25 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 8 позицию и по суточной смертности – 3.

Умерли за сутки почти 12 000 человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 151 955 896. Сейчас насчитывается более 14 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3537568 смертей от COVID-19.

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