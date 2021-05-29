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COVID в Україні: більше 3 тисяч нових випадків і 10 тисяч одужань

Субота, 29 травня 2021, 08:23
COVID в Україні: більше 3 тисяч нових випадків і 10 тисяч одужань

За добу 28 травня в Україні зафіксовано 3096 нових випадків COVID-19, померло 156 хворих, госпіталізовано 1309 осіб, одужало 10 199 осіб.

Джерело: МОЗ

Деталі: За добу здійснено 57 384 тестувань, в тому числі методом ПЛР — 25 401, методом ІФА —

10 963, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 21 020.

Серед нових хворих – 144 дитини і 55 медпрацівників.

Найбільше нових випадків коронавірусу виявили в Києві (377), Дніпропетровській (261), Львівській (231), Київській (197), Запорізькій (170) та Харківській (169) областях.

Найбільше летальних випадків на Дніпропетровщині (28) та Харківщині (17).

Що передувало: Україна серед країн світу займає 25 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 8 позицію і за добовою смертністю – 3.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: коронавірус
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