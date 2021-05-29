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COVID в Украине: более 3 тысяч новых случаев и 10 тысяч выздоровлений

Суббота, 29 мая 2021, 08:23

За сутки 28 мая в Украине зафиксировано 3096 новых случаев COVID-19, умерло 156 больных, госпитализированы 1309 человек, выздоровели 10199 человек.

Источник: Минздрав

Детали: За сутки совершено 57 384 тестирований, в том числе методом ПЦР – 25 401, методом ИФА – 10 963, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 21 020.

Среди новых заболевших – 144 ребенка и 55 медработников.

Больше всего новых случаев коронавируса обнаружили в Киеве (377), Днепропетровской (261), Львовской (231), Киевской (197), Запорожской (170) и Харьковской (169) областях.

Больше всего летальных случаев в Днепропетровской (28) и Харьковской (17) областях.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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