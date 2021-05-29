В МВЦ в Киеве начали вакцинировать записанных через "Дію"

В Центре вакцинации от COVID-19 в Международном выставочном центре в Киеве начали вакцинацию людей, которые записались на прививку через "Дію".

Источник: Громадське радіо

Все фото - "Громадське радіо"

Детали: Накануне обзвонили 8000 человек, которые зарегистрировались на вакцинацию через "Дію". Согласились прийти на прививку 560 человек.

В Центре работает 16 бригад, каждая из которых имеет 100 флаконов вакцины CoronaVac (один флакон – одна доза). То есть могут прививать 1600 человек в субботу, столько же – в воскресенье.

Сообщается, что на месте вакцинируют людей любого возраста, которые зарегистрированы через "Дію" и имеют с собой необходимый пакет документов: паспорт, идентификационный код, мобильный телефон и копию декларации с семейным врачом.

Вместе с тем, из опубликованных фото видно, что к месту вакцинации образовалась огромная очередь.

Центр вакцинации будет работать только на выходных. 29-30 мая прививают жителей трех районов Киева, в следующие выходные – других трех районов.

Что предшествовало: В пятницу мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 29 мая в столице на базе Международного выставочного центра будут вакцинировать людей, которые стали в лист ожидания в "Дії".