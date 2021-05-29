Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В МВЦ в Киеве начали вакцинировать записанных через "Дію"

Суббота, 29 мая 2021, 12:28
В МВЦ в Киеве начали вакцинировать записанных через Дію
Громадське радіо

В Центре вакцинации от COVID-19 в Международном выставочном центре в Киеве начали вакцинацию людей, которые записались на прививку через "Дію".

Источник: Громадське радіо

 
Все фото - "Громадське радіо"

Детали: Накануне обзвонили 8000 человек, которые зарегистрировались на вакцинацию через "Дію". Согласились прийти на прививку 560 человек.

В Центре работает 16 бригад, каждая из которых имеет 100 флаконов вакцины CoronaVac (один флакон – одна доза). То есть могут прививать 1600 человек в субботу, столько же – в воскресенье.

Сообщается, что на месте вакцинируют людей любого возраста, которые зарегистрированы через "Дію" и имеют с собой необходимый пакет документов: паспорт, идентификационный код, мобильный телефон и копию декларации с семейным врачом.

 

Вместе с тем, из опубликованных фото видно, что к месту вакцинации образовалась огромная очередь.

 

Центр вакцинации будет работать только на выходных. 29-30 мая прививают жителей трех районов Киева, в следующие выходные – других трех районов.

Что предшествовало: В пятницу мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 29 мая в столице на базе Международного выставочного центра будут вакцинировать людей, которые стали в лист ожидания в "Дії".

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
вакцинация
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации против COVID-19
Последние новости
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
Все новости...
Реклама: