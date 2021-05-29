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Air France відновила рейси до Москви після триденної перерви

Субота, 29 травня 2021, 14:19
Air France відновила рейси до Москви після триденної перерви

Французька авіакомпанія Air France після триденної перерви відновила рейси з Парижа в Москву.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в службах паризького аеропорту Руассі - Шарль де Голль, передає "Європейська правда".

Як зазначив співрозмовник агентства, "літак авіакомпанії Air France вилетів". Останні кілька днів пасажирів французької авіакомпанії перевозила російська авіакомпанія "Аерофлот".

Раніше Air France скасувала рейси з Парижа в Москву в середу, четвер і п'ятницю. У компанії пояснили, що рейси були скасовані з технічних причин після того, як російська сторона не схвалила план польоту в обхід повітряного простору Білорусі.

Air France призупинила польоти над повітряним простором Білорусі на підставі рекомендації Європейського агентства з авіаційної безпеки у зв'язку з рішенням саміту ЄС після примусової посадки літака Ryanair у Мінську для затримання журналіста Романа Протасевича.

Російська сторона також не видала дозвіл австрійській авіакомпанії Austrian Airlines на прибуття її рейсу з Відня до Москви за альтернативним маршрутом в обхід Білорусі. Водночас вже 28 травня такий дозвіл дали. 

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що у Брюсселі не виключають ескалації напруженості з Росією через ситуацію, що склалася зі скасуванням європейських рейсів до Москви, але поки спостерігають за ситуацією.

"Українська правда" у Threads

Теми: ФранціяРосіяавіа
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