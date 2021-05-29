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Air France возобновила рейсы в Москву после трехдневного перерыва

Суббота, 29 мая 2021, 14:19
Air France возобновила рейсы в Москву после трехдневного перерыва

Французская авиакомпания Air France после трехдневного перерыва возобновила рейсы из Парижа в Москву.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в службах парижского аэропорта Руасси - Шарль де Голль, передает "Европейская правда".

Как отметил собеседник агентства, "самолет авиакомпании Air France вылетел". Последние несколько дней пассажиров французской авиакомпании перевозил российская авиакомпания "Аэрофлот".

Ранее Air France отменила рейсы из Парижа в Москву в среду, четверг и пятницу. В компании пояснили, что рейсы были отменены по техническим причинам после того, как российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Беларуси.

Air France приостановила полеты над воздушным пространством Беларуси на основании рекомендации Европейского агентства по авиационной безопасности в связи с решением саммита ЕС после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске для задержания журналиста Романа Протасевича.

Российская сторона также не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines прибытия ее рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту в обход Беларуси. В то же время уже 28 мая такой разрешение дали.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе не исключают эскалации напряженности с Россией из-за ситуации, сложившейся с отменой европейских рейсов в Москву, но пока наблюдают за ситуацией.

Темы: ФранцияРосcияавиа
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