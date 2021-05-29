У червні в Україну приїде Pfizer і AstraZeneca – Ляшко

У червні в Україну прибуде кілька сотень тисяч вакцини Pfizer, закупленої за держкошт, та 700 тисяч доз AstraZeneca від механізму COVAX.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами

Пряма мова: "До кінця червня в країні точно має бути 3,7 мільйона доз вакцини. Це з поставками тими, що прийшли і з тими, що приходять. Це як мінімум.

Прораховуємо: 500 тисяч доз CoronaVac розвезли, 500 тисяч CoronaVac буде розвезено наступного тижня, тобто вони завершили лабораторний контроль, 500 тисяч CoronaVac завершить лабораторний контроль 10-15 червня. Це півтора мільйона.

Pfizer 473 (тисячі доз – УП) по COVAX уже приїхав, 473 (тисячі доз – УП) очікується на тижнях після 7 червня. І 500 тисяч доз вакцини Pfizer – це перша поставка вакцини, закуплена (за держкошт – УП), 117 приїхало, потім ще 40 приїхало, потім кожен тиждень по 60 тисяч – тобто до кінця червня. Це вже три мільйона.

І 700 AstraZeneca, яку ми очікуємо від механізму COVAX. AstraZeneca ось-ось приїде".

Деталі: Ляшко зазначив, що окрім 8 мільйонів доз вакцин від COVAX і 34 мільйонів доз законтрактованих вакцин, він підписав ще один контракт на поставку вакцин. Але деталей щодо того, хто є виробником цієї вакцини та який її об’єм законтрактувала Україна, не повідомив.

Він додав, що підписав контракт "з певною особливістю", і зможе повідомити деталі, коли його підтвердять.