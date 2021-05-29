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В июне в Украину приедет Pfizer и AstraZeneca – Ляшко

Суббота, 29 мая 2021, 16:03

В июне в Украину прибудет несколько сотен тысяч вакцины Pfizer, закупленной за госсредства, и 700 тысяч доз AstraZeneca от механизма COVAX.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами

Прямая речь: "До конца июня в стране точно должно быть 3,7 миллиона доз вакцины. Это с поставками пришедшими и с теми, что приходят. Это как минимум.

Просчитываем: 500 тысяч доз CoronaVac развезли, 500 тысяч CoronaVac будет развезено на следующей неделе, то есть они завершили лабораторный контроль, 500 тысяч CoronaVac завершит лабораторный контроль 10-15 июня. Это полтора миллиона.

Pfizer 473 (тысячи доз – УП) по COVAX уже приехал, 473 (тысячи доз – УП) ожидается на неделях после 7 июня. И 500 тысяч доз вакцины Pfizer – это первая поставка вакцины, закупленная (за госсредства – УП), 117 приехало, потом еще 40 приехало, затем каждую неделю по 60 тысяч – то есть до конца июня. Это уже три миллиона.

И 700 AstraZeneca, которую мы ожидаем от механизма COVAX. AstraZeneca вот-вот приедет".

Детали: Ляшко отметил, что кроме 8 миллионов доз вакцин от COVAX и 34 миллионов доз законтрактованных вакцин, он подписал еще один контракт на поставку вакцин. Но деталей относительно того, кто является производителем этой вакцины и какой ее объем законтрактовала Украина, не сообщил.

Он добавил, что подписал контракт "с определенной особенностью", и сможет сообщить детали, когда его подтвердят.

Ольга Кириленко, УП
Темы: вакцинацияЛяшко ВикторМинздрав


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