Розробка української вакцини від Covid: перші результати оприлюднять у вересні

Два українські інститути, які займаються розробкою вакцини від коронавірусу, презентують перші результати роботи вже у вересні 2021 року.

Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами

Пряма мова: "У вересні 2021 року повинні презентувати звіти ті, хто отримав фінансування з національного фонду досліджень. Це інститути Сибірного (Інститут біології клітини у Львові – УП) і Комісаренка (Інститут біохімії ім. Палладіна у Києві).

Щодо приватної компанії (Діапрофмед – УП), то ми не робили туди інвестиції, я не можу їм говорити, коли представити результати.

Чи перейдуть результати, які вони зараз приведуть, в інші стадії – це питання, побачимо. Це те, на що ми повинні зважати, але не робити пріоритетом. Тут головне, що ми запустили розробку і пішов розвиток науки в сторону розробки імунобіологічних препаратів".

Деталі: У вересні мають презентувати не готову вакцину від коронавірусу, а результати певного етапу дослідження.

Ляшко не знає, чи розглядається наразі питання подачі української вакцини на прекваліфікацію ВООЗ, але додав, що це дуже дороге задоволення.

Передісторія: Про те, що в Україні працюють над розробкою вакцини від коронавірусу, стало відомо в середині травня.