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Разработка украинской вакцины от Covid: первые результаты обнародуют в сентябре

Суббота, 29 мая 2021, 17:21
Разработка украинской вакцины от Covid: первые результаты обнародуют в сентябре

Два украинских института, которые занимаются разработкой вакцины от коронавируса, представят первые результаты работы уже в сентябре 2021 года.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами

Прямая речь: "В сентябре должны представить отчеты те, кто получил финансирование из национального фонда исследований. Это институты Сибирного (Институт биологии клетки во Львове - УП) и Комиссаренко (Институт биохимии им. Палладина в Киеве).

По частной компании (ДиапрофМед - УП), то мы не делали туда инвестиции, я не могу им говорить, когда представить результаты.

Перейдут ли результаты, которые они сейчас покажут, в другие стадии - это вопрос, посмотрим. Это то, что мы должны учитывать, но не делать приоритетом. Здесь главное, что мы запустили разработку и пошло развитие науки в сторону разработки иммунобиологических препаратов".

Детали: В сентябре должны представить не готовую вакцину от коронавируса, а результаты определенного этапа исследований.

Ляшко не знает, рассматривается ли сейчас вопрос подачи украинской вакцины на преквалификацию ВОЗ, но добавил, что это очень дорогое удовольствие.

Предыстория: О том, что в Украине работают над разработкой вакцины от коронавируса, стало известно в середине мая.

Ольга Кириленко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияЛяшко ВикторнаукаУкраина
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