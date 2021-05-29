Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Разработка украинской вакцины от Covid: первые результаты обнародуют в сентябре

Суббота, 29 мая 2021, 17:21

Два украинских института, которые занимаются разработкой вакцины от коронавируса, представят первые результаты работы уже в сентябре 2021 года.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами

Прямая речь: "В сентябре должны представить отчеты те, кто получил финансирование из национального фонда исследований. Это институты Сибирного (Институт биологии клетки во Львове - УП) и Комиссаренко (Институт биохимии им. Палладина в Киеве).

По частной компании (ДиапрофМед - УП), то мы не делали туда инвестиции, я не могу им говорить, когда представить результаты.

Перейдут ли результаты, которые они сейчас покажут, в другие стадии - это вопрос, посмотрим. Это то, что мы должны учитывать, но не делать приоритетом. Здесь главное, что мы запустили разработку и пошло развитие науки в сторону разработки иммунобиологических препаратов".

Детали: В сентябре должны представить не готовую вакцину от коронавируса, а результаты определенного этапа исследований.

Ляшко не знает, рассматривается ли сейчас вопрос подачи украинской вакцины на преквалификацию ВОЗ, но добавил, что это очень дорогое удовольствие.

Предыстория: О том, что в Украине работают над разработкой вакцины от коронавируса, стало известно в середине мая.

Ольга Кириленко, УП
Темы: вакцинацияЛяшко ВикторнаукаУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Встреча Лукашенко с Путиным: Беларусь получит полмиллиарда долларов от РФ

Американские военные во время учений по ошибке "захватили" мастерскую в Болгарии

В московском аэропорту отменили рейс в Крым из-за угрозы взрыва самолета

Ляшко анонсировал изменения индикаторов "зеленых" зон, говорит - это поможет ездить в ЕС

Разработка украинской вакцины от Covid: первые результаты обнародуют в сентябре

Украина первой из стран-партнеров получит обновленный пакет целей партнерства с НАТО

Все новости...
вакцинация
Ляшко говорит, что вакцинировать 5 млн украинцев за лето – это не популизм
В июне в Украину приедет Pfizer и AstraZeneca – Ляшко
В МВЦ в Киеве начали вакцинировать записанных через "Дію"
Последние новости
20:51
В США испытания по противоракетной обороне закончились неудачей
20:13
Встреча Лукашенко с Путиным: Беларусь получит полмиллиарда долларов от РФ
19:36
Отмена авиасообщения с Беларусью: в аэропорту "Киев" надеются на компенсации
19:29
Американские военные во время учений по ошибке "захватили" мастерскую в Болгарии
19:20
В московском аэропорту отменили рейс в Крым из-за угрозы взрыва самолета
18:54
Гибридные войска РФ на Донбассе совершили 4 обстрела
18:14
Ляшко анонсировал изменения индикаторов "зеленых" зон, говорит - это поможет ездить в ЕС
17:43
Россия не впустила в страну работника посольства Литвы
17:34
Просьба Чауса о политическом убежище дошла до Конституционного суда Молдовы
17:21
Разработка украинской вакцины от Covid: первые результаты обнародуют в сентябре
Все новости...