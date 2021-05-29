Ляшко анонсував зміни індикаторів "зелених" зон, каже – це допоможе їздити в ЄС

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко анонсував зміни індикаторів для "зелених" зон.

Джерело: Ляшко на зустрічі з журналістами

Пряма мова: "Ми змінимо індикатори (зеленої зони – УП), які будуть відображати ті, що є в Європейському Союзі. Бо якщо країна перейде в зелену зону, зелений рівень епідемічної небезпеки, це буде свідченням того, що ми навіть без паспортів вакцинації можемо відвідувати країни ЄС. Тобто це те, до чого ми повинні рухатись".

Деталі: За словами Ляшка, "зелена" зона має бути встановлена не на території області, як це відбувається нині, а на території всієї країни.

Нагадаємо: У Євросоюзі вже створені необхідні умови для безпечного відновлення туризму влітку.

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