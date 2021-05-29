Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ляшко анонсировал изменения индикаторов "зеленых" зон, говорит - это поможет ездить в ЕС

Суббота, 29 мая 2021, 18:14
Фото: Shutterstock


Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал изменения индикаторов для "зеленых" зон.

Источник: Ляшко на встрече с журналистами

Прямая речь: "Мы изменим индикаторы (зеленой зоны - УП), которые будут отражать те, что есть в Европейском Союзе. Потому что если страна перейдет в зеленую зону, зеленый уровень эпидемической опасности, это будет свидетельством того, что мы даже без паспортов вакцинации можем посещать страны ЕС. то есть это то, к чему мы должны двигаться".

Детали: По словам Ляшко, "зеленая" зона должна быть установлена ​​не на территории области, как это происходит сейчас, а на территории всей страны.

Напомним: В Европейском Союзе уже созданы необходимые условия для безопасного восстановления туризма летом.

Знать больше: Условия въезда в Грецию и не только: когда и как ЕС будет пускать туристов из Украины

Ольга Кириленко, УП
Темы: карантинЕСвакцинацияЛяшко Виктортуризм


powered by lun.ua
Главное сегодня

Встреча Лукашенко с Путиным: Беларусь получит полмиллиарда долларов от РФ

Американские военные во время учений по ошибке "захватили" мастерскую в Болгарии

В московском аэропорту отменили рейс в Крым из-за угрозы взрыва самолета

Ляшко анонсировал изменения индикаторов "зеленых" зон, говорит - это поможет ездить в ЕС

Разработка украинской вакцины от Covid: первые результаты обнародуют в сентябре

Украина первой из стран-партнеров получит обновленный пакет целей партнерства с НАТО

Все новости...
карантин
Хорватия ослабила коронавирусные ограничения перед туристическим сезоном
Болгария обновила условия въезда для украинцев с 1 июня
КС закрыл дело о локдауне, открытое по иску Дубинского и Ко
Последние новости
20:51
В США испытания по противоракетной обороне закончились неудачей
20:13
Встреча Лукашенко с Путиным: Беларусь получит полмиллиарда долларов от РФ
19:36
Отмена авиасообщения с Беларусью: в аэропорту "Киев" надеются на компенсации
19:29
Американские военные во время учений по ошибке "захватили" мастерскую в Болгарии
19:20
В московском аэропорту отменили рейс в Крым из-за угрозы взрыва самолета
18:54
Гибридные войска РФ на Донбассе совершили 4 обстрела
18:14
Ляшко анонсировал изменения индикаторов "зеленых" зон, говорит - это поможет ездить в ЕС
17:43
Россия не впустила в страну работника посольства Литвы
17:34
Просьба Чауса о политическом убежище дошла до Конституционного суда Молдовы
17:21
Разработка украинской вакцины от Covid: первые результаты обнародуют в сентябре
Все новости...