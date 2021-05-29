Стало відомо, чому у Києві цими вихідними проти Covid вакцинують усіх охочих

Вакцинація проти коронавірусу в пілотному пункті масового щеплювання в Києві 29 травня відбувалася не лише за попереднім узгодженням, а й у форматі живої черги для всіх, хто виявив бажання й мав відповідний запис у "Дії".

Джерело: hromadske

Деталі: У столиці в суботу, 29 травня, відкрився один із трьох пілотних пунктів масової вакцинації проти Covid. І хоча наразі в Україні триває лише третій етап вакцинації і щеплювати можуть лише пріоритетні групи, у вказаному пункті препарат CoronaVac вдалося отримати багатьом киянам поза чергою.

Аби отримати вакцину, громадяни показували медикам, що зареєстровані на щеплення у додатку "Дія", а також надавали свої ідентифікаційний код та паспорт.

Координатор з вакцинації у Києві Василь Животенюк пояснив, що за день до початку роботи пункту обдзвонили майже 8 тисяч людей, які перебувають у пріоритетних групах. Із них планували вакцинувати 1600 осіб, проте бажання зробити це підтвердили тільки 560 з них.

Пряма мова: "Ще 2510 — думають. Приблизно 800 людей уже встигли провакцинуватися до цього. Дуже багато людей не брали слухавку. Сьогодні й завтра (29-30 травня) ми будемо пропускати тих, хто просто зареєстрований у "Дії". Ще три-чотири дні тому ми не знали точно, чи буде центр вакцинації в Києві уже на ці вихідні.

Ми не проводили активного запису населення зі списку "Дії". З понеділка ми будемо вести запис, обдзвонювати, тому до наступних вихідних ми будемо вакцинувати лише за списками".

Довідково: Пункт в столиці працюватиме щовихідних із 10:00 до 18:00, для щеплення використовуватимуть китайську вакцину CoronaVac.