Стало известно, почему в Киеве в эти выходные против Covid вакцинируют всех желающих

Вакцинация против коронавируса в пилотном пункте для массовых прививок в Киеве 29 мая происходила не только по предварительному согласованию, но и в формате живой очереди для всех, кто изъявил такое желание и имел соответствующую запись в прилодении "Дія".

Источник: hromadske

Детали: В столице в субботу, 29 мая, открылся один из трех пилотных пунктов массовой вакцинации против Covid. И хотя сейчас в Украине продолжается только третий этап вакцинации и прививать могут лишь приоритетные группы, в указанном пункте препарат CoronaVac удалось получить многим киевлянам вне очереди.

Чтобы получить вакцину, граждане показывали медикам, что зарегистрированы на прививку в приложении "Дія", а также предоставляли свои идентификационный код и паспорт.

Координатор по вакцинации в Киеве Василий Животенюк пояснил, что за день до начала работы пункта обзвонили почти 8 тісяч людей, находящихся в приоритетных группах. Из них планировали вакцинировать 1600 человек, однако желание сделать это подтвердили только 560 из них.

Прямая речь: "Еще 2510 - думают. Примерно 800 человек уже успели провакцинироваться ранее. Очень многие люди не брали трубку. Сегодня и завтра (29-30 мая) мы будем пропускать тех, кто просто зарегистрирован в "Дії". Еще три-четыре дня назад мы не знали точно, будет ли центр вакцинации в Киеве уже в эти выходные.

Мы не проводили активной записи населения из списка приложения. С понедельника мы будем вести запись, обзванивать, поэтому к следующим выходным мы будем вакцинировать только по спискам".

Справка: Пункт в столице будет работать каждые выходные с 10:00 до 18:00, для прививки используется китайская вакцина CoronaVac.