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На стадионе Арена Львов заработал пункт массовой вакцинации против Covid

Суббота, 29 мая 2021, 22:37
На стадионе Арена Львов заработал пункт массовой вакцинации против Covid

Во Львове в субботу на городском стадионе открылся центр вакцинации, который будет работать каждые выходные с 10:00 до 19:00.

Источник: заместитель мэра Львова Андрей Москаленко в Facebook

Детали: По словам чиновника, в пункте вакцинации на стадионе Арена Львов прививки львовянам делают городские бригады коммунальных поликлиник.

Прямая речь: "Уже со следующей недели при наличии дополнительных вакцин готовы разворачивать такие центры в каждом районе города – торговых центрах и специально оборудованных местах в разных районах города".

Напомним: В Киеве 29 мая начали делать прививки против коронавируса в пилотном пункте массовой вакцинации. Вакцинация проводилась не только по предварительному согласованию, но и в формате живой очереди для всех, кто изъявил желание и имел соответствующую запись в приложении "Дія".

Украинская правда

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Темы: вакцинацияЛьвовкоронавирус
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