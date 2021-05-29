Вибори до Держдуми РФ: виборчих дільниць в ОРДЛО не буде

В окупованих районах Луганщини та Донеччини не буде дільниць для голосування на виборах до російської Держдуми незважаючи на те, що багато жителів ОРДЛО отримали російські паспорти.

Джерело: Новини Донбасу з посиланням на заяву ватажка донецьких бойовиків Дениса Пушиліна

Деталі: Окупаційна влада заявляє, що "жителі Донбасу хочуть бути причетними до формування майбутнього Росії і з усією відповідальністю підходять до цього питання".

За словами Пушиліна, в ОРДЛО проживають вже понад півмільйона "повноправних громадян Російської Федерації".

У той же час можливість відкриття дільниць для голосування в ОРДЛО не розглядається, а представники окупантів анонсують, що власники російських паспортів нібито зможуть проголосувати, виїхавши на територію РФ або в "електронному" вигляді.

У той же час секретар генеральної ради партії "Єдина Росія" Андрій Турчак заявив, що близько 500 тисяч жителів ОРДЛО, які "отримали російське громадянство", зможуть взяти участь у виборах до Держдуми РФ приїхав спеціально для цього в Ростовську область або взяти участь у дистанційному електронному голосуванні також у межах Ростовської області.

Довідково: Вибори депутатів Державної Думи федеральних зборів РФ VIII скликання повинні відбутися 19 вересня 2021 року.