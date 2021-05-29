Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вибори до Держдуми РФ: виборчих дільниць в ОРДЛО не буде

Субота, 29 травня 2021, 22:58

В окупованих районах Луганщини та Донеччини не буде дільниць для голосування на виборах до російської Держдуми незважаючи на те, що багато жителів ОРДЛО отримали російські паспорти.

Джерело: Новини Донбасу з посиланням на заяву ватажка донецьких бойовиків Дениса Пушиліна

Деталі: Окупаційна влада заявляє, що "жителі Донбасу хочуть бути причетними до формування майбутнього Росії і з усією відповідальністю підходять до цього питання".

За словами Пушиліна, в ОРДЛО проживають вже понад півмільйона "повноправних громадян Російської Федерації".

У той же час можливість відкриття дільниць для голосування в ОРДЛО не розглядається, а представники окупантів анонсують, що власники російських паспортів нібито зможуть проголосувати, виїхавши на територію РФ або в "електронному" вигляді.

У той же час секретар генеральної ради партії "Єдина Росія" Андрій Турчак заявив, що близько 500 тисяч жителів ОРДЛО, які "отримали російське громадянство", зможуть взяти участь у виборах до Держдуми РФ приїхав спеціально для цього в Ростовську область або взяти участь у дистанційному електронному голосуванні також у межах Ростовської області.

Довідково: Вибори депутатів Державної Думи федеральних зборів РФ VIII скликання повинні відбутися 19 вересня 2021 року.

Теми: ОРДЛОокупаціяПушилінвибориРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зінченко з "Манчестер Сіті" програв фінал Ліги Чемпіонів

Стало відомо, чому у Києві цими вихідними проти Covid вакцинують усіх охочих

відеоЛукашенко на переговори з Путіним привіз свого сина

У США випробування з протиракетної оборони закінчилися невдачею

Зустріч Лукашенка з Путіним: Білорусь отримає пів мільярда доларів від РФ

Американські військові під час навчань помилково "захопили" майстерню у Болгарії

Усі новини...
ОРДЛО
Гібридні війська РФ на Донбасі здійснили 4 обстріли
16-річна дівчина втекла з ОРДО, перейшовши мінне поле - МВС
Мешканцям ОРЛО заборонили перетинати лінію розмежування частіше одного разу на місяць
Останні новини
03:57
На Шрі-Ланці кажуть про найсильніше забруднення пляжів — через пластик з палаючого судна
03:10
Понад 300 людей постраждали у стрілянині під час святкування “перемоги” Асада в Сирії
02:08
У В’єтнамі виявили гібрид “індійського” та “британського” варіантів COVID-19
01:04
У Маямі сталася стрілянина, семеро поранених
00:28
ВІДЕОДесятки тисяч бразильців вийшли на протести — вимагають імпічменту Болсонару
23:57
Зінченко з "Манчестер Сіті" програв фінал Ліги Чемпіонів
23:41
Очільник "Белавіа" назвав заборони на польоти "фашистським збоченням"
22:58
Вибори до Держдуми РФ: виборчих дільниць в ОРДЛО не буде
22:37
фотоНа стадіоні Арена Львів запрацював пункт масової вакцинації проти Covid
22:03
Стало відомо, чому у Києві цими вихідними проти Covid вакцинують усіх охочих
Усі новини...