Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибори до Держдуми РФ: виборчих дільниць в ОРДЛО не буде

Субота, 29 травня 2021, 22:58
Вибори до Держдуми РФ: виборчих дільниць в ОРДЛО не буде

В окупованих районах Луганщини та Донеччини не буде дільниць для голосування на виборах до російської Держдуми незважаючи на те, що багато жителів ОРДЛО отримали російські паспорти.

Джерело: Новини Донбасу з посиланням на заяву ватажка донецьких бойовиків Дениса Пушиліна

Деталі: Окупаційна влада заявляє, що "жителі Донбасу хочуть бути причетними до формування майбутнього Росії і з усією відповідальністю підходять до цього питання".

За словами Пушиліна, в ОРДЛО проживають вже понад півмільйона "повноправних громадян Російської Федерації".

У той же час можливість відкриття дільниць для голосування в ОРДЛО не розглядається, а представники окупантів анонсують, що власники російських паспортів нібито зможуть проголосувати, виїхавши на територію РФ або в "електронному" вигляді.

У той же час секретар генеральної ради партії "Єдина Росія" Андрій Турчак заявив, що близько 500 тисяч жителів ОРДЛО, які "отримали російське громадянство", зможуть взяти участь у виборах до Держдуми РФ приїхав спеціально для цього в Ростовську область або взяти участь у дистанційному електронному голосуванні також у межах Ростовської області.

Довідково: Вибори депутатів Державної Думи федеральних зборів РФ VIII скликання повинні відбутися 19 вересня 2021 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОРДЛОокупаціяПушилінвибориРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
ОРДЛО
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Станіслав Асєєв: Інколи я не можу згадати, як виглядає Донецьк – спеціально відкриваю GoogleMaps, щоб подивитись на місто
Бойовики в ОРДО засудили морпіха ЗСУ до 22 років тюрми
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: